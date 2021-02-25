Бернарду Силва: обычно удары головой не мой конёк! Работаю над ними и соревнуюсь с Диашем

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва прокомментировал победу и свой гол в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0).
«Это была хорошая игра для нас, очень важная. Знаем, насколько тяжело может быть в таком турнире: допускаешь ошибку — и ты вылетел. Мы старались играть проще и не ошибаться. Что касается гола, обычно удары головой не мой конёк! Много работаю над ними и даже соревнуюсь с Рубеном Диашем, кто забьёт больше. Рад, что сегодня помог команде.
Канселу — потрясающий игрок, у нас с ним хорошее взаимопонимание. Получил от него прекрасную передачу. Вообще у него фантастический сезон. Я играл с ним в «Бенфике» в течение семи лет — мы ведь из одного поколения. Я знаю его очень хорошо, он знает мою скорость… И он очень хорош в выполнении таких подач. Получился очень хороший гол. Качество его передач высоко, и я очень за него рад», — цитирует Силву пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.
- 25 февраля 2021
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