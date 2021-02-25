Василий Уткин отреагировал на переход Квинси Промеса в «Спартак»

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о трансфере нападающего Квинси Промеса в «Спартак».



«Я довольно противоречивые чувства испытываю по отношению к его перспективам в «Спартаке». Но дело в том, что я не являюсь ни Промесо-скептиком, ни Промесо-оптимистом. Просто хочется посмотреть, что из этого получится. Но пару соображений на этот счёт я скопил.



Мне кажется, что Промес будет избыточно утомлённым после перелёта из Амстердама в Москву. Может, действительно уже староватый, может, уже 29 лет. Мало ли, для кого-то уже идёт солидный возраст. Проблема заключается именно в этом, хотя к пассажу не стоит относиться серьёзно.



Разное отношение к приезду Промеса в том и заключается. Одним кажется, что он уже не имеет той мотивации, которая была у него, когда Квинси приводил «Спартак» к чемпионскому титулу. Может, нет уже того здоровья. Другие говорят, что возвращение домой – это может быть хорошо, это моральный допинг. Вот такое двоякое восприятие. Мне кажется, что ответа на этот вопрос на данный момент просто не существует.



С Промесом связывают большие надежды. А футболисты – люди творческие, они не очень склонны к рефлексии. Я думаю, что Промес очень быстро поверит в то, что он здесь главный, что на него делается существенная ставка. Вот только что это за ставка? В «Спартаке» только готовится стратегический план развития, о котором сейчас пишет Попов. Промес проявлял себя хорошо только у одного клубного тренера – Карреры. Может, и он тоже появится в стратегическом плане.



Думаю, что задача Промеса в том, чтобы сейчас постараться завоевать место в Лиге чемпионов. Если это получится, то снимет все вопросы о рентабельности его возвращения назад», — сказал Уткин в ролике на своём YouTube-канале.