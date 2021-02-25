Илья Помазун вернулся в ЦСКА и приступил к тренировкам
Вратарь Илья Помазун вернулся в ЦСКА и приступил к тренировкам. Начало сезона-2020/2021 голкипер провёл в «Урале» на правах аренды.
«Помаз уже на базе и готовится к тренировке!» — подписала фотографию пресс-служба ЦСКА.
Напомним, ранее Metaratings сообщил, что 34-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев и его 21-летний одноклубник Игорь Дивеев заболели в результате заражения коронавирусом. В связи с этим «армейцы» решили воспользоваться пунктом о досрочном возвращении из аренды вратаря Ильи Помазуна, который в текущем сезоне выступал за «Урал».
Напомним, что 27 февраля ЦСКА на «РЖД Арене» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги встретится с московским «Локомотивом». Начало матча – в 19:00 мск.
ЦСКА поблагодарил «Урал» за содействие в возвращении Ильи Помазуна
Рекомендуем вам
- 25 февраля 2021
-
13:55
-
13:53
-
13:25
-
13:24
-
13:00
-
13:00
-
12:50
-
12:31
-
12:30
-
12:22
-
12:05
-
11:54
-
11:49
-
11:46
-
11:40
-
11:35
-
11:25
-
11:24
-
11:05
-
10:55
-
10:44
-
10:43
-
10:39
-
10:21
-
10:15
-
10:00
-
09:52
-
09:31
-
09:20
-
08:30
-
08:16
-
07:54
-
07:03
-
05:16
-
04:54
Партнерский контент
Рекомендуем вам