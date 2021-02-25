Вратарь Илья Помазун вернулся в ЦСКА и приступил к тренировкам. Начало сезона-2020/2021 голкипер провёл в «Урале» на правах аренды.



«Помаз уже на базе и готовится к тренировке!» — подписала фотографию пресс-служба ЦСКА.



Напомним, ранее Metaratings сообщил, что 34-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев и его 21-летний одноклубник Игорь Дивеев заболели в результате заражения коронавирусом. В связи с этим «армейцы» решили воспользоваться пунктом о досрочном возвращении из аренды вратаря Ильи Помазуна, который в текущем сезоне выступал за «Урал».



Напомним, что 27 февраля ЦСКА на «РЖД Арене» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги встретится с московским «Локомотивом». Начало матча – в 19:00 мск.

ЦСКА поблагодарил «Урал» за содействие в возвращении Ильи Помазуна