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Илья Помазун вернулся в ЦСКА и приступил к тренировкам

Илья Помазун вернулся в ЦСКА и приступил к тренировкам
Футбол / РПЛ 0

Вратарь Илья Помазун вернулся в ЦСКА и приступил к тренировкам. Начало сезона-2020/2021 голкипер провёл в «Урале» на правах аренды.

«Помаз уже на базе и готовится к тренировке!» — подписала фотографию пресс-служба ЦСКА.

Напомним, ранее Metaratings сообщил, что 34-летний голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев и его 21-летний одноклубник Игорь Дивеев заболели в результате заражения коронавирусом. В связи с этим «армейцы» решили воспользоваться пунктом о досрочном возвращении из аренды вратаря Ильи Помазуна, который в текущем сезоне выступал за «Урал».

Напомним, что 27 февраля ЦСКА на «РЖД Арене» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги встретится с московским «Локомотивом». Начало матча – в 19:00 мск.

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