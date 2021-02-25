Хавбек «Боруссии» М Нойхаус рассказал, чего не хватило команде в матче с «Манчестер Сити»

Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:2).
«Мы настраивались смелее использовать наши немногочисленные моменты, и я чувствовал, что в каких-то эпизодах у нас это могло получиться. «Сити» уходил очень далеко от своих ворот, и если бы у нас лучше получалось с последним пасом за спину, то и закончилось бы всё лучше. В ответном матче необходимо действовать смелее.
«Манчестер Сити» был очень хорош во владении мячом. Соответственно, мы в таких условиях набегались. У нас появлялись спонтанные моменты то тут, то там, но не было чёткости при их реализации», — цитирует Нойхауса пресс-служб УЕФА со ссылкой на DAZN.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мёнхенгладбахской «Боруссией» состоится 16 марта.
- 25 февраля 2021
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