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Хавбек «Боруссии» М Нойхаус рассказал, чего не хватило команде в матче с «Манчестер Сити»

Хавбек «Боруссии» М Нойхаус рассказал, чего не хватило команде в матче с «Манчестер Сити»
Футбол / Лига чемпионов 0
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Полузащитник мёнхенгладбахской «Боруссии» Флориан Нойхаус прокомментировал поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:2).

«Мы настраивались смелее использовать наши немногочисленные моменты, и я чувствовал, что в каких-то эпизодах у нас это могло получиться. «Сити» уходил очень далеко от своих ворот, и если бы у нас лучше получалось с последним пасом за спину, то и закончилось бы всё лучше. В ответном матче необходимо действовать смелее.

«Манчестер Сити» был очень хорош во владении мячом. Соответственно, мы в таких условиях набегались. У нас появлялись спонтанные моменты то тут, то там, но не было чёткости при их реализации», — цитирует Нойхауса пресс-служб УЕФА со ссылкой на DAZN.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и мёнхенгладбахской «Боруссией» состоится 16 марта.

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