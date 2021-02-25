Щербаченко: при Тедеско «Спартаку» не поможет ни Промес, ни Месси, ни Роналду

Главный тренер «Минска» Фёдор Щербаченко прокомментировал переход нападающего Квинси Промеса в «Спартак».



«История знает разные случаи, но я думаю, что при Тедеско «Спартаку» не поможет ни Промес, ни Месси, как иногда говорят в шутку, ни Роналду. «Спартак» занимает третье место и мог бы побороться весной за чемпионство, но мы не видим сейчас яркого усиления игры команды со скидкой на сборы. Игра «Спартака» не улучшилась даже в организационном плане, а если приобретать Промеса, то надо делать это в тот момент, когда команда серьёзно нацеливается показывать высокие результаты», — цитирует Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».



Ранее Щербаченко возглавлял волгоградский «Ротор», саранскую «Мордовию» и калининградскую «Балтику», а также работал внештатным тренером-аналитиком в штабе сборной России при подготовке к чемпионату мира 2018 года.

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