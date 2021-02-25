«Тамбов» арендовал Антона Терехова у «Динамо»

«Тамбов» арендовал полузащитника Антона Терехова у «Динамо», сообщает пресс-служба клуба.



Антон Терехов с 2015 года начал выступать за дубль «Динамо» в молодёжном первенстве, а весной 2016 года дебютировал в Премьер-Лиге. С тех пор за основной состав бело-голубых провёл 17 матчей в чемпионате России и три матча в ФНЛ. В сезоне-2019/2020 Терехов выступал за «Крылья Советов» (13 матчей). В текущем сезоне на его счету семь матчей за «Динамо» и две игры в ПФЛ за «Динамо-2».



Напомним, «Тамбов» испытывает серьёзные финансовые проблемы. Долги клуба по зарплатам составляют более 150 млн рублей. 16 февраля стало известно, что клубы Российской Премьер-Лиги поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ. Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.

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