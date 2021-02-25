Р. Билялетдинов — о новичке «Уфы»: находка. Кверквелия тоже был таким гадким утёнком

Бывший главный тренер «Олимпа-Долгопрудного» Ринат Билялетдинов рассказал о бывшем подопечном защитнике Олеге Дзантиеве, перешедшем в «Уфу».
«У Олега великолепный характер, работать с ним одно удовольствие. Рахимову повезло в этом плане, такой человек однозначно поможет «Уфе». За время работы с Дзантиевым у меня не было ни одного вопроса к нему в плане самоотдачи, просто находка для коллектива. В наше время такие люди встречаются всё реже и реже. Он несомненно укрепит «Уфу», думаю, он будет игроком стартового состава. Хорошо, что селекционеры его увидели, он будет полезен команде в борьбе за выживание.
Данные для защитника хорошие: 193 см роста, цепкий, с приличной скоростью, то есть так просто убежать от него не получится. Со стороны немного производит впечатление увальня такого, есть в нём определённая неуклюжесть что ли. Он мне отдалённо напоминает Соломона Кверквелию, тот тоже был таким, знаете, гадким утёнком. При должной работе потенциал Дзантиева раскроется в полной мере.
Когда я начал с ним работать, он рассматривался как временный игрок, пока основной отбывал дисквалификацию, но по итогу вышло так, что я Дзантиева ни в одной игре не поменял, только один раз — из-за травмы. Тогда, кстати, сразу дыра в обороне образовалась после его ухода с поля», — цитирует Билялетдинова Sport24.
- 25 февраля 2021
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