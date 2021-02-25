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Промес: всю карьеру играл в красно-белом, но «Спартак» — это нечто особенное

Промес: всю карьеру играл в красно-белом, но «Спартак» — это нечто особенное
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, как относится к переходу в состав красно-белых.

«Знаете, всю карьеру я играл в красно-белом. Во всех клубах! Так что это нормально. Но вот это — нечто особенное», — сказал Промес, показывая на эмблему «Спартака» на груди. Пресс-служба красно-белых выложила видео в своём «инстаграме».

Накануне было объявлено, что «Спартак» договорился с «Аяксом» о трансфере Промеса. Квинси подпишет с красно-белыми контракт на 3,5 года. Сумма сделки составит € 8 млн, а учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.

Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых 29-летний форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны. До перехода в московский клуб нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода играл за «Севилью».

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