Промес: всю карьеру играл в красно-белом, но «Спартак» — это нечто особенное

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, как относится к переходу в состав красно-белых.
«Знаете, всю карьеру я играл в красно-белом. Во всех клубах! Так что это нормально. Но вот это — нечто особенное», — сказал Промес, показывая на эмблему «Спартака» на груди. Пресс-служба красно-белых выложила видео в своём «инстаграме».
Накануне было объявлено, что «Спартак» договорился с «Аяксом» о трансфере Промеса. Квинси подпишет с красно-белыми контракт на 3,5 года. Сумма сделки составит € 8 млн, а учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.
Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых 29-летний форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны. До перехода в московский клуб нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода играл за «Севилью».
- 25 февраля 2021
-
15:23
-
15:20
-
15:17
-
15:12
-
15:10
-
15:09
-
15:05
-
15:04
-
14:51
-
14:45
-
14:42
-
14:32
-
14:16
-
14:06
-
13:55
-
13:53
-
13:25
-
13:24
-
13:00
-
13:00
-
12:50
-
12:31
-
12:30
-
12:22
-
12:05
-
11:54
-
11:49
-
11:46
-
11:40
-
11:35
-
11:25
-
11:24
-
11:05
-
10:55
-
10:44