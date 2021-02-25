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В «Интере» вспышка коронавируса. Заразились гендиректор, тренер и ещё три человека

В «Интере» вспышка коронавируса. Заразились гендиректор, тренер и ещё три человека
Футбол / Италия 0

Миланский «Интер» на своём официальном сайте сообщил о вспышке коронавируса в клубе.

По итогам тестирования инфекция была выявлена у генерального директора «нерадзурри» Джузеппе Маротты, ещё одного руководителя Алессандро Антонелло, спортивного директора Пьеро Аусилио, юриста Анджело Капеллини и одного из членов тренерского штаба команды, чьё имя не уточняется.

«Интер», набрав 53 очка в 23 турах, занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А, опережая ближайшего преследователя, «Милан», на 4 очка. В зону Лиги чемпионов также входят действующий чемпион «Ювентус» (45) и «Рома» (44).

28 февраля «Интеру» предстоит сыграть с «Дженоа». Матч 24-го тура чемпионата Италии пройдёт на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало — в 17:00 мск.

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