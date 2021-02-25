«Чемпионат» в Clubhouse в 18:30! Обсуждаем трансферы, специальный гость — Илья Геркус

«Чемпионат» врывается в Clubhouse под закрытие трансферного окна в России. Вместе с нашими авторами обсудим самые громкие трансферы этой зимы! Кто из клубов провёл самую успешную трансферную компанию? Специальный гость — бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус. Ждём всех в комнате «Чемпионата» в 18:30 мск.



Помимо Геркуса, участие в обсуждении примут бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев, агенты Олег Ерёмин и Антон Астафьев, а также тактический аналитик Антон Михашенок и журналисты «Чемпионата» Андрей Панков и Григорий Телингатер.

«Спартак» теряет ещё одного таланта?! Последние трансферы зимы в РПЛ. LIVE Все переходы «на флажке» — в одной трансляции.