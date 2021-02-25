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«Чемпионат» в Clubhouse в 18:30! Обсуждаем трансферы, специальный гость — Илья Геркус

«Чемпионат» в Clubhouse в 18:30! Обсуждаем трансферы, специальный гость — Илья Геркус
Футбол / РПЛ 0

«Чемпионат» врывается в Clubhouse под закрытие трансферного окна в России. Вместе с нашими авторами обсудим самые громкие трансферы этой зимы! Кто из клубов провёл самую успешную трансферную компанию? Специальный гость — бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус. Ждём всех в комнате «Чемпионата» в 18:30 мск.

Помимо Геркуса, участие в обсуждении примут бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев, агенты Олег Ерёмин и Антон Астафьев, а также тактический аналитик Антон Михашенок и журналисты «Чемпионата» Андрей Панков и Григорий Телингатер.

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