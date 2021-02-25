«Будто два разных человека». Георгий Зотов рассказал, каким был Джикия в начале карьеры

Защитник казанского «Рубина» Георгий Зотов поделился воспоминаниями о начале карьеры капитана московского «Спартака» Георгия Джикии. Футболисты вместе выступали за «Локомотив-2».



«Каким был Джикия в 17-18 лет? Таким же, как сейчас. Бойчуган, за каждый мяч боролся на всех тренировках. Было видно, что из него получится футболист. На поле дерзкий, а в жизни — весёлый парень. Будто два разных человека», — сказал Зотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.



Зотов выступает за «Рубин» с прошлого года, а до этого защищал цвета «Крыльев Советов», «Оренбурга», «Кубани», «Анжи», «Салюта» и «Кузбасса». Также играл на Украине за донецкий «Металлург». В нынешнем сезоне 31-летний защитник провёл 8 матчей в Российской Премьер-Лиге.

«Уезжали через блокпосты...» Зотов был одним из последних русских в украинском футболе Побывал в «Спартаке» и «Локо», но только сейчас с «Рубином» впервые в жизни претендует на еврокубки.