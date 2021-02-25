«Спартак» и «Динамо» активно обсуждают возможный переход Зелимхана Бакаева

Спартак» и «Динамо» активно обсуждают возможный переход полузащитника красно-белых Зелимхана Бакаева, сообщает в своём «телеграме» комментатор Нобель Арустамян. Стороны в процессе переговоров, прежде всего обсуждают сумму трансфера. Источники «Чемпионата» подтверждают эту информацию.



По информации источника, речь идёт не об аренде, а о полноценном трансфере. Окончательная договорённость ещё не достигнута, но сегодня в России закрывается трансферное окно, поэтому переход кажется возможным. Также отмечается, что к Бакаеву проявляют интерес ещё несколько клубов РПЛ, но предложение «Динамо» самое серьёзное.



«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.