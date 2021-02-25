Г. Зотов: в Донецке жёны некоторых игроков принципиально говорили со мной по-украински

Защитник «Рубина» Георгий Зотов рассказал о конфликте на Востоке Украины в 2014 году, когда он выступал за донецкий «Металлург».



«Появились люди в камуфляже, типа ОМОНа. Ходили, патрулировали улицы. Постепенно ситуация становилась всё хуже и хуже. В центре города начались митинги, на выездах из города установили блокпосты. Закрыли аэропорт — из-за этого ко мне не смогла жена прилететь. Последние два месяца я оставался один на съёмной квартире. Когда «Металлург» отправлялся на последние игры сезона, в Днепр и Киев, база ещё принадлежала клубу. Позже её заняли местные ополченцы.



Когда закончился чемпионат, все русские, кто был в «Металлурге», — я, Безлихотнов, Каретник, тренеры — покинули Украину. Из Донецка выбирались через четыре или пять блокпостов. На каждом тормозили, проверяли документы. Сидели и думали: пропустят, не пропустят? Неприятно было. На машине добрались до Днепра и только оттуда улетели в Москву. Вещи из Донецка — обувь, одежду — мне потом на сборы «Анжи» в коробках переправили.



Ощутил ли изменение отношения украинцев к себе? Были случаи. Когда командой собирались, жёны местных футболистов иногда разговаривали со мной на украинском языке. Принципиально. Под конец мы и сами понимали: нужно уезжать», — сказал Зотов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Уезжали через блокпосты...» Зотов был одним из последних русских в украинском футболе Побывал в «Спартаке» и «Локо», но только сейчас с «Рубином» впервые в жизни претендует на еврокубки.