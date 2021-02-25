Президент ФНЛ Алаев рассказал, как пройдёт розыгрыш турнира в сезоне-2021/2022

Президент ФНЛ Александр Алаев рассказал, как пройдёт розыгрыш турнира в сезоне-2021/2022.



«В следующем сезоне изменений не будет. В ФНЛ будет 20 команд. Подготовим аналитику по каждому из вариантов — возможен плей-офф, возможен гладкий чемпионат. Будем думать», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



Напомним, генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев избран президентом ФНЛ. Его соперником на выборах был исполнявший обязанности главы организации Иван Шабанов. За Алаева проголосовали 19 представителей клубов Лиги, за Шабанова — 3. Предыдущим президентом ФНЛ был Игорь Ефремов. Он возглавлял лигу с декабря 2010 года. Принять участие в выборах также могли бывшие руководители «Локомотива» Илья Геркус и Ольга Смородская, однако они отказались от этого.

Александр Алаев избран президентом ФНЛ