Источник: Евро-2020, скорее всего, пройдёт в одной стране. УЕФА склоняется к Англии
Спортивный журналист Танкреди Палмьери в своём «твиттере» сообщил, что Евро-2020, скорее всего, будет проводиться в одной стране. Такой вариант рассматривает УЕФА, чтобы минимизировать риски в связи с пандемией коронавируса.
Организация склоняется к тому, чтобы провести чемпионат Европы в Англии, которая готова лучше остальных стран, являющихся вариантами для проведения турнира. Окончательное решение будет принято в середине апреля.
Из-за пандемии коронавирусной инфекции Евро-2020 перенесли на 2021 год. При этом УЕФА решил не менять название первенства. Планировалось, что чемпионат Европы пройдёт в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.
Великобритания предложит УЕФА провести весь Евро-2020 у себя
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