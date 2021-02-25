Семак: погода влияет на подготовку «Зенита» к матчам. Сложно заниматься при большом минусе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как холода влияют на работу команды после возобновления сезона.



«Конечно, сложно тренироваться при большом минусе, поэтому приходится видоизменять тренировки, а какую-то работу мы вообще не можем выполнять. Естественно, большое влияние погода оказывает на подготовку к тем или иным матчам. К сожалению, зима в этом году очень серьезно взялась за работу — тренироваться очень и очень непросто», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».



20 февраля «Зениту» предстоит сыграть с «Ростовом» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:30 мск.



После 19 туров сине-бело-голубые лидируют в чемпионате, имея в активе 41 очко и опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. Ниже располагаются «Спартак» (35) и «Сочи» (33).

Сергей Семак: ни о каком приличном заделе очков у «Зенита» речи не идёт