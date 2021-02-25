«Спартак» отклонил предложение «Динамо» по Зелимхану Бакаеву. Трансфера не будет

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, что полузащитник Зелимхан Бакаев не перейдёт в «Динамо», а также поделился подробностями несостоявшегося трансфера.



«Динамо» предлагало € 5 миллионов, мы не стали отвечать на это предложение. Мы назвали своё предложение. Переговоры закончились, не начавшись. Что касается Бакаева, тренер на него рассчитывает. У нас есть планы на этого игрока. Будем помогать, чтобы ему было комфортно», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.

Зелимхан Бакаев остаётся в «Спартаке»! Последние трансферы зимы в РПЛ. LIVE Все переходы «на флажке» — в одной трансляции.