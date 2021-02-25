Промес: касаемо вызова «Зениту», «Спартак» должен всегда быть номером один
Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал своё состояние и рассказал о соперничестве с «Зенитом»,
«Я нахожусь в хорошей форме. Тренировался индивидуально. Конечно, чтобы выйти на пик формы, надо играть. Как играть в футбол — забыть нельзя. На данный момент травм у меня нет, готов выйти на поле, но финальное решение за тренером.
С Тедеско ещё не говорил, но следил за «Спартаком». Знаю, что тренер хочет уйти в конце сезона. Знаю видение футбола Тедеско. Надеюсь, что все вместе мы сможем сделать хороший подарок ему.
Касаемо вызова «Зениту», «Спартак» должен всегда быть номером один. Я вернулся сюда, чтобы побеждать. Неважно, кто находится на первом месте», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Квинси Промес подписал контракт со «Спартаком»
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