Промес: касаемо вызова «Зениту», «Спартак» должен всегда быть номером один

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал своё состояние и рассказал о соперничестве с «Зенитом»,



«Я нахожусь в хорошей форме. Тренировался индивидуально. Конечно, чтобы выйти на пик формы, надо играть. Как играть в футбол — забыть нельзя. На данный момент травм у меня нет, готов выйти на поле, но финальное решение за тренером.



С Тедеско ещё не говорил, но следил за «Спартаком». Знаю, что тренер хочет уйти в конце сезона. Знаю видение футбола Тедеско. Надеюсь, что все вместе мы сможем сделать хороший подарок ему.



Касаемо вызова «Зениту», «Спартак» должен всегда быть номером один. Я вернулся сюда, чтобы побеждать. Неважно, кто находится на первом месте», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Квинси Промес подписал контракт со «Спартаком»