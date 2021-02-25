«Спартак»: юридические и финансовые риски по Квинси Промесу застрахованы

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал переход нападающего Квинси Промеса из «Аякса».



«Буквально 15 минут назад мы подписали контракт. Промес — игрок «Спартака». Ещё вчера и позавчера мы не были уверены, что трансфер состоится вообще. Со всеми сложностями мы справилось. С возвращением! Долго спорили, какой будет номер у Квинси.



Сумма такая, как заявил «Аякс», — 8,5 млн. Бонусы зависят от выступления команды в целом. Что касается той истории, о который все говорят, хотелось бы сказать, что это негативная и драматическая история. Хотелось бы, чтобы всё разрешилось благоприятно, но акцентировать внимание не хочется. Все заинтересованы, чтобы ситуация не получила негативных последствий. Юридические и финансовые риски клубом застрахованы.



Информация об аренде неверна. Мы сразу говорили о прямом трансфере. То, что он произошёл, — заслуга всего клуба. Без Марии (работницы юридической службы. — Прим. «Чемпионата»), которая занималась этим трансфером, перехода не произошло бы», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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