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Промес: могу представить, что закончу карьеру в «Спартаке» под 24-м номером

Промес: могу представить, что закончу карьеру в «Спартаке» под 24-м номером
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о выборе игрового номера.

«Могу представить, что закончу здесь карьеру под 24-м номером. Это особенный для меня номер, под ним я начинал. 10-й мне тоже нравится, но сейчас он недоступен, поэтому 24-й — тоже хороший вариант», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Накануне было объявлено, что «Спартак» договорился с «Аяксом» о трансфере Промеса. Сумма сделки составила € 8 млн, а с учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.

Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны. До перехода в московский клуб нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода играл за «Севилью». В нынешнем сезоне в составе «Аякса» провёл 19 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 6 голов (1 — с пенальти).

Квинси Промес подписал контракт со «Спартаком»
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