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В УЕФА отреагировали на информацию о вероятном проведении Евро-2020 в одной стране

В УЕФА отреагировали на информацию о вероятном проведении Евро-2020 в одной стране
Футбол / Евро-2020 0
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Представители УЕФА прокомментировали информацию, что чемпионат Европы с большой вероятностью пройдёт в одной стране.

«УЕФА придерживается идеи провести Евро-2020 в 12 городах Европы в соответствии с расписанием, составленным прошлым летом. Других планов в настоящее время нет», — сообщили в пресс-службе организации корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Ранее спортивный журналист Танкреди Палмери сообщил, что Евро-2020, скорее всего, будет проводиться в одной стране. Такой вариант якобы рассматривает УЕФА, чтобы минимизировать риски в связи с пандемией коронавируса. По информации источника, организация склоняется к тому, чтобы провести чемпионат Европы в Англии, которая готова лучше остальных стран, являющихся вариантами для проведения турнира. Окончательное решение будет принято в середине апреля.

Алексей Сорокин прокомментировал информацию, что Евро-2020 может пройти в Англии
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