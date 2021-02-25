Квинси Промес: уйду только тогда, когда «Спартак» снова станет чемпионом

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о желании вернуться в состав красно-белых и бороться за чемпионство.



«Мне было очень сложно сказать «прощай» «Спартаку». Когда я пришёл в этот клуб, я сказал, что уйду только тогда, когда станем чемпионами. Мы сделали это. Сейчас мечты снова сбываются. Я снова вернулся в этот клуб. Могу сказать то же самое: уйду только тогда, когда мы снова станем чемпионами.



Думаю, судьба сыграла, законы вселенной. Первый мой год в Голландии — много забивал, второй год — немного не задался. Мне позвонили агенты, сказав, что «Спартак» мною заинтересован. Подумал, что это судьба. Хочу поблагодарить клуб, что этот трансфер состоялся», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Накануне было объявлено, что «Спартак» договорился с «Аяксом» о трансфере Промеса. Сумма сделки составила € 8 млн, а с учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.



Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны. До перехода в московский клуб нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода играл за «Севилью». В нынешнем сезоне в составе «Аякса» провёл 19 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 6 голов (1 — с пенальти).

Квинси Промес подписал контракт со «Спартаком»