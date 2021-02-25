Промес: при слове «Спартак» у меня была улыбка на лице

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о расставании с «Аяксом».



«Каждый трансфер по-своему сложен. Но для меня единственная сложность — сказать об этом тренеру «Аякса». Он занимает важное место в моей жизни.



Я видел новости, что я дарил подарки игрокам «Аякса». Но это не так. Когда появилась информация о «Спартаке», я сказал нескольким своим друзьям об этом. Они видели, что при слове «Спартак» у меня была улыбка на лице. Благодаря работе людей, моему желанию, все это осуществилось. Изначальная инициатива шла от меня», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Накануне было объявлено, что «Спартак» договорился с «Аяксом» о трансфере Промеса. Сумма сделки составила € 8 млн, а с учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.



Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны. До перехода в московский клуб нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода играл за «Севилью». В нынешнем сезоне в составе «Аякса» провёл 19 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 6 голов (1 — с пенальти).

Квинси Промес подписал контракт со «Спартаком»