Президент РПЛ рассказал, как будут потрачены деньги, выделенные «Тамбову»

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о ситуации с «Тамбовом» и выделенными клубу средствами.



«Дорожная карта по «Тамбову» выполняется. Деньги к выплате готовы, мы с руководством клуба на связи. Как только они будут готовы принять деньги, они их получат. «Тамбову» удалось договориться с игроками о выплатах. Те средства, которые мы выделили, пойдут на зарплаты игрокам. На первом плане также стоят задолженности по налогам. Пока никаких бумаг о том, что они не доиграют, нет. Они готовятся к матчу с «Ротором».



Деньги клубов готовы, мы ждём от «Тамбова», куда и когда их переводить. Повторюсь, эти деньги пойдут на зарплату игрокам», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.