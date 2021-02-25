Президент РПЛ рассказал, как будут потрачены деньги, выделенные «Тамбову»
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о ситуации с «Тамбовом» и выделенными клубу средствами.
«Дорожная карта по «Тамбову» выполняется. Деньги к выплате готовы, мы с руководством клуба на связи. Как только они будут готовы принять деньги, они их получат. «Тамбову» удалось договориться с игроками о выплатах. Те средства, которые мы выделили, пойдут на зарплаты игрокам. На первом плане также стоят задолженности по налогам. Пока никаких бумаг о том, что они не доиграют, нет. Они готовятся к матчу с «Ротором».
Деньги клубов готовы, мы ждём от «Тамбова», куда и когда их переводить. Повторюсь, эти деньги пойдут на зарплату игрокам», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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