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Зарема Салихова оценила работу «Спартака» в зимнее трансферное окно

Зарема Салихова оценила работу «Спартака» в зимнее трансферное окно
Футбол / РПЛ 0
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Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, оценила работу клуба в это трансферное окно, которое закроется сегодня, 25 февраля.

«Клуб отлично поработал в это трансферное окно. Удалось на очень выгодных условиях приобрести Хендрикса и разгрузить платёжную ведомость за счёт продажи Кокорина, что позволило пригласить нашу легенду, Квинси Промеса.

Ключевым фактором трансфера Квинси было желание самого игрока вернуться в «Спартак». Он сохранил любовь к клубу, вне зависимости от того, где выступал после своего ухода, и болельщики отвечают ему взаимностью», — цитирует Салихову «Спорт-экспресс».

«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41).

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