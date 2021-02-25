«Я боец по натуре. Настало время доказать это». Промес – о возвращении в «Спартак»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал об общении с партнёрами по команде.



«Ещё остались в команде те, с кем мы завоевали тот титул. Они как семья для меня. Все это время мы списывались: Ребров, Ещенко, Джикия, Зобнин. Не могу дождаться момента, чтобы увидеться.



Помимо Тиля, есть Хендрикс, Ларссон, который говорит на голландском. Тиль в аренде, когда он вернётся, расскажу ему, как важен «Спартак». Не могу сказать, что было причиной того, что я перестал попадать в состав «Аякса». Все знают, что я боец по натуре. Настало время вернуться и доказать это ещё раз», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Накануне было объявлено, что «Спартак» договорился с «Аяксом» о трансфере Промеса. Сумма сделки составила € 8 млн, а с учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.



Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны. До перехода в московский клуб нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода играл за «Севилью». В нынешнем сезоне в составе «Аякса» провёл 19 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 6 голов (1 — с пенальти).

Квинси Промес подписал контракт со «Спартаком»