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Сергей Прядкин сообщил, что на матчи РПЛ станут допускать больше болельщиков

Сергей Прядкин сообщил, что на матчи РПЛ станут допускать больше болельщиков
Футбол / РПЛ 0
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Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о готовности к возобновлению сезона, а также сообщил о скором увеличении квоты болельщиков на матчах чемпионата.

«Начинается вторая часть нашего чемпионата. Старт — 26 февраля матчем «Тамбова» и «Ротора». Подготовка у всех прошла эффективно. Что касается пандемии, оперштаб работал каждый день. У нас есть информация от глав регионов по всем пунктам регламента. Проверены все арены, которые примут у себя матчи РПЛ. Что касается газонов, у всех есть полная готовность.

Мы ожидаем, что постепенно будет увеличиваться посещаемость. Пока что это 50 процентов с соблюдением дистанции. Мы попросили об изменениях в медрегламенте. Раньше было 1,5-2 метра, а попросили как на хоккее — через сидение. Пока что у нас только в Уфе 70 процентов. По нашим данным, посещаемость будет увеличиваться», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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