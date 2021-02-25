Промес: Дзюба был хорошим человеком, но потом наша дружба закончилась

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал об отношении к форварду «Зенита» Артёму Дзюбе.



«Дзюба был хорошим человеком, помог мне. Потом ушёл в «Зенит», и наша дружба закончилась. Я был несчастлив. Желаю ему удачи. Я приехал сюда, чтобы усложнить ему жизнь», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Накануне было объявлено, что «Спартак» договорился с «Аяксом» о трансфере Промеса. Сумма сделки составила € 8 млн, а с учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.



Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны. До перехода в московский клуб нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода играл за «Севилью». В нынешнем сезоне в составе «Аякса» провёл 19 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 6 голов (1 — с пенальти).

Квинси Промес подписал контракт со «Спартаком»