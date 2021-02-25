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РПЛ предложит РФС ужесточить процесс лицензирования

РПЛ предложит РФС ужесточить процесс лицензирования
Футбол / РПЛ 0

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал, что в скором времени может быть ужесточён процесс лицензирования клубов для участия в чемпионате.

«У нас сейчас будет работать группа, которая выдвинет ряд реформ по финансовым гарантиям для клубов. Мы хотим участвовать в лицензировании, больше информации знать.

У нас вставал вопрос о предлицензировании, чтобы документы сначала поступали в лигу. Мы не имеем права забрать это у РФС, но хотим больше участвовать в процессе. Мы будем выходить с предложением к РФС, что без определённой гарантии клуб не будет входить в РПЛ. Гарантия должна быть банковской или от финансовой организации», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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