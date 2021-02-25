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Промес: если в следующем году Бакаев передумает, я возьму себе 10-й номер

Промес: если в следующем году Бакаев передумает, я возьму себе 10-й номер
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес ответил на вопрос о своей позиции на поле, а также о 10-м номере, который сейчас занят полузащитником команды Зелимханом Бакаевым.

«О позициях с тренером ещё не говорили. Все знают, что я игрок атаки. Не хочу зависеть от одной определённой позиции, хочу быть универсальным. Это усложнит жизнь защитникам команд соперника.

На игры смотрел с точки зрения футболиста. Безусловно, есть куда расти. Смотрел матч с «Динамо». Команде там надо было забивать. Поэтому я здесь и оказался. Надеюсь, это получится.

Не секрет, что 10-й — мой любимый номер, но если он недоступен, буду играть под 24-м. Бакаева помню: молодой талантливый парень с хорошей техникой. Хочу посмотреть на него сейчас. Тогда помню, что он был тихим и скромным. Может, если в следующем году он передумает, я возьму себе 10-й номер", — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

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