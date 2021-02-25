Прядкин: честно общались с Алаевым по поводу выдвижения. Поздравляю его от лица всей РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал избрание генерального секретаря РФС Александра Алаева президентом ФНЛ.



«Мы честно общались с Алаевым по поводу его выдвижения. Хочу поздравить его от лица всей лиги. Мы обсуждали, как можно повысить значимость ФНЛ и как будет проходить связь между ФНЛ и РПЛ. Всё, что можно сделать, — поможем», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев сегодня был избран президентом ФНЛ. Его соперником на выборах был исполнявший обязанности главы организации Иван Шабанов. За Алаева проголосовали 19 представителей клубов Лиги, за Шабанова — 3. Принять участие в выборах также могли бывшие руководители «Локомотива» Илья Геркус и Ольга Смородская, однако они отказались от этого.