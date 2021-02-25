Прядкин — о Промесе: если это качественный футболист — отношусь к переходу положительно

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал переход нападающего «Аякса» Квинси Промеса в «Спартак».
«Если это качественный футболист, который принесёт пользу клубу и РФС, — отношусь положительно. Пусть будет больше хороших футболистов», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Накануне было объявлено, что «Спартак» договорился с «Аяксом» о трансфере Промеса. Сумма сделки составила € 8 млн, а с учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.
Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны. До перехода в московский клуб нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода играл за «Севилью». В нынешнем сезоне в составе «Аякса» провёл 19 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 6 голов (1 — с пенальти).
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