Прядкин — об изменении формата ЛЧ: с тревогой смотрим на календарь, который нужно делать

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин прокомментировал вероятное изменение формата Лиги чемпионов.

«Мы продолжаем обсуждать реформу РПЛ. У нас на отработке много форматов. Скажу одно: лига ещё раз всё внимательно обсудит. В активную стадию вошли переговоры и по ЛЧ, там будет расти количество матчей. Мы с тревогой смотрим на календарь, который нам нужно делать. Повторюсь, мы изучаем и в ближайшее время текущую ситуацию обсудим ещё раз. Решения прямо сейчас нет. Календарь будет представлен сразу до конца года», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Директор по маркетингу РПЛ Евгений Савин отметил, что проект реформы ЛЧ пока носит общие очертания. «УЕФА проводит консультации с клубами и ассоциациями. На следующей неделе будет ещё один раунд переговоров. Не хочется называть наши предложения, даже пока сам проект УЕФА носит общие очертания. Кто выиграет от такой реформы, пока не знаем. Ждём информации от УЕФА и будем продвигать наши интересы совместно с РФС», — сказал Савин.

Согласно новому формату, команды не будут распределять на группы, а турнир пройдёт по швейцарской системе. Клубы сыграют как минимум 10 матчей с разными соперниками (по 5 дома и на выезде). Не исключено, что число участников основного раунда вырастет с 32 до 36. В 1/8 финала напрямую выйдут лучшие восемь команд основного раунда, ещё восемь мест разыграют клубы, занявшие места с 9-го по 24-е.