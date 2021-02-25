Прядкин: РПЛ не участвовала в выборе игроков для «Тамбова»

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин заявил, что РПЛ не участвовала в подборе игроков для «Тамбова», которому помогают другие клубы.

«Мы не участвовали в выборе игроков для „Тамбова“. В этом должен участвовать тренер. Ряд договорённостей о помощи был. По моей информации, спортивный директор „Тамбова“ вёл переговоры с другими директорами, говорил о резервах», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, «Тамбов» испытывает серьёзные финансовые проблемы. Долги клуба по зарплатам составляют более 150 млн рублей. 16 февраля стало известно, что клубы Российской Премьер-Лиги поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ. Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.