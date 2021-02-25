«Ливерпуль» и АПЛ поддержали Алисона в связи с потерей отца

«Ливерпуль» и английская Премьер-лига поддержали вратаря мерсисайдцев Алисона Бекера, в семье которого случилось горе.

Отец футболиста Жозе Бекер накануне отправился к одному из водоёмов на территории своих владений, после чего нырнул в него и пропал. На место происшествия вызвали спасателей, которым через некоторое время пришлось приостановить поиски, поскольку на улице стемнело. Утром Бекер-старший был найден мёртвым. Причина смерти пока не уточняется.

«Ты никогда не будешь один», — написала пресс-служба клуба в "Твиттере". «Молитвы и соболезнования в такое трудное время Алисону, его семье и друзьям», — добавила пресс-служба АПЛ. Соболезнования Алисону также адресуют и другие английские клубы.

Фото можно посмотреть в "твиттере" мерсисайдцев.

Ранее Алисон подвергся критике из-за ошибок в матчах английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» и «Лестер Сити», в которых «Ливерпуль» потерпел поражения. 28-летний бразилец выступает за красных с 2018 года, а до этого защищал цвета «Ромы» и «Интернасьонала».