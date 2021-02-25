Вратарь «Ростова» Бабурин перешёл в «Краснодар»
Голкипер «Ростова» Егор Бабурин продолжит сезон в «Краснодаре», сообщает пресс-служба ростовского клуба.
«Вратарь «Ростова» арендован клубом из Краснодара до конца текущего сезона. Желаем Егору удачи и ждём в «Ростове»!» — говорится в сообщении.
В сезоне-2020/2021 Бабурин сыграл в четырёх матчах чемпионата России, в одном из которых оставил свои ворота в неприкосновенности.
Бабурин — воспитанник петербургского футбола. Егор перешёл из «Зенита» в «Ростов» в июле 2019 года. За первую команду петербургского клуба Бабурин провёл семь матчей, в которых пропустил два мяча. В сезоне-2018/2019 голкипер выступал за «Рубин» на правах аренды.
«Краснодар» набрал в 19 встречах 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Вратарь «Краснодара» близок к переходу в «Сочи»
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