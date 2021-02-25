Радимов: подписание Промеса — последняя надежда «Спартака» на чемпионство?

Бывший футболист «Зенита», главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал подписание «Спартаком» нападающего «Аякса» Квинси Промеса.
«Дважды в одну воду — так себе забава. Но, скажите, подписание Промеса — это последняя надежда клуба на чемпионство? И подписали его, надеюсь, пожизненно?» — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».
Экс-футболисту «Зенита» ответил блогер Василий Уткин. «Причём тут дважды в одну воду? А ты сам что, не возвращался в „Зенит“? Кажется, недурно получилось», — написал Уткин. «Не возвращался я в „Зенит“, Вась, не возвращался», — написал в ответ Радимов.
Накануне было объявлено, что «Спартак» договорился с «Аяксом» о трансфере Промеса. Сумма сделки составила € 8 млн, а с учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.
- 25 февраля 2021
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