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Радимов: подписание Промеса — последняя надежда «Спартака» на чемпионство?

Радимов: подписание Промеса — последняя надежда «Спартака» на чемпионство?
Футбол / РПЛ 0

Бывший футболист «Зенита», главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал подписание «Спартаком» нападающего «Аякса» Квинси Промеса.

«Дважды в одну воду — так себе забава. Но, скажите, подписание Промеса — это последняя надежда клуба на чемпионство? И подписали его, надеюсь, пожизненно?» — написал Радимов на своей странице в «Твиттере».

Экс-футболисту «Зенита» ответил блогер Василий Уткин. «Причём тут дважды в одну воду? А ты сам что, не возвращался в „Зенит“? Кажется, недурно получилось», — написал Уткин. «Не возвращался я в „Зенит“, Вась, не возвращался», — написал в ответ Радимов.

Накануне было объявлено, что «Спартак» договорился с «Аяксом» о трансфере Промеса. Сумма сделки составила € 8 млн, а с учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.

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