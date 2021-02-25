Хамес: возвращение в «Реал»? Никто больше не хочет, чтобы я был там

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес во время игровой сессии в Twich ответил на вопрос болельщика о возможном возвращении в мадридский «Реал».
«Никто больше не хочет, чтобы я был там», — сказал Родригес, что вызвало интерес у тех, кто играл с ним. Один из игроков сказал ему, что фанаты очень его любят, на что Хамес ответил: «Думаю, да, но не знаю». В конце концов, он завершил ответ словами «это часть футбола, ребята».
В нынешнем сезоне Родригес провёл 18 матчей в АПЛ, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Бывший игрок «Реала» перешёл в «Эвертон» перед началом текущего сезона. Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн.
Ранее Хамес также играл за немецкую «Баварию», французский «Монако», португальский «Порту», аргентинский «Банфилд» и колумбийский «Энвигадо».
- 25 февраля 2021
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