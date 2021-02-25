Тренер молодёжной сборной: когда были плохие поля, появлялись звёзды, сейчас таких нет

Ассистент главного тренера молодёжной сборной России Леонид Аблизин рассказал, в чём, на его взгляд, заключаются проблемы в современном юношеском футболе.

«Более 30 лет проработав в юношеском футболе, регулярно задаю себе риторический вопрос. Почему в то время, когда была нехватка мячей и спортивной экипировки и некачественные поля, появлялись звёзды, а сейчас идеальные поля, практически нет вопросов к материально-технической базе, а таких игроков нет?



Вижу единственную причину – ушёл двор. Это не главенствующий фактор, но один из. Живу в районе речного вокзала, это довольно спортивный район – ЦСКА, «Динамо» и так далее. Рядом с домом очень много великолепнейших спортивных площадок, и они практически пустые. Очень мало вижу детей, гуляющих и играющих без родителей. Рядом стоит мама или бабушка. Понимаю, что другое время и социальная позиция в стране. И всё же.



При мне на отбор в динамовскую школу в сентябре на Малую арену приходило до 10 тысяч ребят, а сейчас если приходят 100 человек, уже хорошо. Выборка несравнима. Раньше Симутенков, чтобы попасть в школу, отбирался среди 10 тысяч мальчишек, а сейчас уже не отбор, а набор», — цитирует Аблизина «Советский спорт».