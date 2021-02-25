Тренер молодёжной сборной: когда были плохие поля, появлялись звёзды, сейчас таких нет

Ассистент главного тренера молодёжной сборной России Леонид Аблизин рассказал, в чём, на его взгляд, заключаются проблемы в современном юношеском футболе.
«Более 30 лет проработав в юношеском футболе, регулярно задаю себе риторический вопрос. Почему в то время, когда была нехватка мячей и спортивной экипировки и некачественные поля, появлялись звёзды, а сейчас идеальные поля, практически нет вопросов к материально-технической базе, а таких игроков нет?
Вижу единственную причину – ушёл двор. Это не главенствующий фактор, но один из. Живу в районе речного вокзала, это довольно спортивный район – ЦСКА, «Динамо» и так далее. Рядом с домом очень много великолепнейших спортивных площадок, и они практически пустые. Очень мало вижу детей, гуляющих и играющих без родителей. Рядом стоит мама или бабушка. Понимаю, что другое время и социальная позиция в стране. И всё же.
При мне на отбор в динамовскую школу в сентябре на Малую арену приходило до 10 тысяч ребят, а сейчас если приходят 100 человек, уже хорошо. Выборка несравнима. Раньше Симутенков, чтобы попасть в школу, отбирался среди 10 тысяч мальчишек, а сейчас уже не отбор, а набор», — цитирует Аблизина «Советский спорт».
- 25 февраля 2021
-
20:06
-
20:00
-
19:58
-
19:44
-
19:14
-
19:06
-
19:01
-
18:56
-
18:49
-
18:37
-
18:27
-
18:15
-
18:13
-
17:58
-
17:46
-
17:40
-
17:38
-
17:33
-
17:24
-
17:20
-
17:18
-
17:14
-
17:13
-
17:08
-
17:06
-
17:00
-
17:00
-
16:57
-
16:54
-
16:54
-
16:48
-
16:48
-
16:45
-
16:42
-
16:38