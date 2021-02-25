ЦСКА отдал 20-летнего Н’Диайе в аренду «Велесу»

20-летний нападающий московского ЦСКА Лассана Н’Диайе продолжит карьеру в столичном «Велесе», выступающем в Футбольной национальной лиге.
«ЦСКА и московский клуб ФНЛ договорились о переходе малийского нападающего на правах аренды.
Форвард будет выступать за «Велес» до окончания сезона-2020/2021», — сообщает пресс-служба «армейцев».
В 2020 году Лассана выступал на правах аренды за «Эскильстуну». Он принял участие в 6 матчах первой шведской лиги и забил один гол.
В 2017 году Лассана выиграл юношеский Кубок африканских наций в составе сборной до 17 лет. На турнире сыграл 5 матчей и забил 2 гола в заключительном матче группового этапа с Анголой. ЦСКА подписал малийского футболиста, выступающего за «Гуидарс», в октябре 2018 года. В составе российского клуба Н'Диайе не провёл ни одного матча.
- 25 февраля 2021
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