ЦСКА отдал 20-летнего Н’Диайе в аренду «Велесу»

20-летний нападающий московского ЦСКА Лассана Н’Диайе продолжит карьеру в столичном «Велесе», выступающем в Футбольной национальной лиге.

«ЦСКА и московский клуб ФНЛ договорились о переходе малийского нападающего на правах аренды.

Форвард будет выступать за «Велес» до окончания сезона-2020/2021», — сообщает пресс-служба «армейцев».



В 2020 году Лассана выступал на правах аренды за «Эскильстуну». Он принял участие в 6 матчах первой шведской лиги и забил один гол.

В 2017 году Лассана выиграл юношеский Кубок африканских наций в составе сборной до 17 лет. На турнире сыграл 5 матчей и забил 2 гола в заключительном матче группового этапа с Анголой. ЦСКА подписал малийского футболиста, выступающего за «Гуидарс», в октябре 2018 года. В составе российского клуба Н'Диайе не провёл ни одного матча.