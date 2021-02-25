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Карпин — жене: если ты забеременеешь, я застрелюсь

Карпин — жене: если ты забеременеешь, я застрелюсь
Футбол / РПЛ 0

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, опубликовала забавный диалог супругов.

«Вчерашний разговор с мужем в ресторане. Я: если забеременею Жориком, точнее когда я забеременею Жориком, я буду продолжать тренироваться. Муж: если ты забеременеешь, то можешь делать, что хочешь, потому что я застрелюсь», — написала Дарья на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть в "инстаграме" Дарьи Карпиной.

Напомним, Валерий и Дарья Карпины в отношениях с июня 2017 года.

По итогам 19 туров РПЛ «Ростов» под руководством специалиста набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Следующий матч команда проведёт на выезде с «Зенитом» послезавтра, 27 февраля. Начало — в 16:30 мск.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин обратился к покинувшему клуб Роману Ерёменко
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