Полузащитник «Сочи» Боковой стал игроком «Велеса»

Полузащитник «Сочи» Андрей Боковой перешёл в московский «Велес», выступающий в Футбольной национальной лиге.
«Андрей Боковой переходит в футбольный клуб «Велес». Мы не говорим: «Прощай», а говорим: «До свидания». Удачи, Андрей!» — говорится в сообщении пресс-службы «Сочи».
В нынешнем сезоне Боковой провёл четыре гола за молодёжную команду «Сочи», забил один гол. Всего в составе главной сочинской команды Андрей провёл пять матчей. Боковой — воспитанник «Зенита». Хавбек перешёл в «Сочи» в 2019 году из «Алмаза-Антея».
Ранее ЦСКА сообщил, что 20-летний нападающий Лассана Н’Диайе продолжит карьеру в столичном «Велесе». Форвард будет выступать за «Велес» до окончания сезона-2020/2021. В 2020 году Лассана выступал на правах аренды за «Эскильстуну». Он принял участие в 6 матчах первой шведской лиги и забил один гол.
- 25 февраля 2021
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