«Арсенал» — «Бенфика»: стартовые составы команд на ответный матч 1/16 финала ЛЕ
Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Бенфики» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Начало встречи — в 20:55 мск.
«Арсенал»: Лено, Бельерин, Тирни, Луис, Габриэл, Сака, Себальос, Смит-Роу, Джака, Эдегор, Обамеянг.
«Бенфика»: Лейте, Вериссимо, Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Таарабт, Гонсалвеш, Рафа Силва, Вайгль, Пицци, Сеферович.
Первый матч завершился со счётом 1:1.
Рекомендуем вам
- 25 февраля 2021
-
20:06
-
20:00
-
19:58
-
19:44
-
19:14
-
19:06
-
19:01
-
18:56
-
18:49
-
18:37
-
18:27
-
18:15
-
18:13
-
17:58
-
17:46
-
17:40
-
17:38
-
17:33
-
17:24
-
17:20
-
17:18
-
17:14
-
17:13
-
17:08
-
17:06
-
17:00
-
17:00
-
16:57
-
16:54
-
16:54
-
16:48
-
16:48
-
16:45
-
16:42
-
16:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам