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«Арсенал» — «Бенфика»: стартовые составы команд на ответный матч 1/16 финала ЛЕ

«Арсенал» — «Бенфика»: стартовые составы команд на ответный матч 1/16 финала ЛЕ
Футбол / Лига Европы 0

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Бенфики» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Начало встречи — в 20:55 мск.

«Арсенал»: Лено, Бельерин, Тирни, Луис, Габриэл, Сака, Себальос, Смит-Роу, Джака, Эдегор, Обамеянг.

«Бенфика»: Лейте, Вериссимо, Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Таарабт, Гонсалвеш, Рафа Силва, Вайгль, Пицци, Сеферович.

Первый матч завершился со счётом 1:1.

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