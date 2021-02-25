«Арсенал» — «Бенфика»: стартовые составы команд на ответный матч 1/16 финала ЛЕ

Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Бенфики» на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы. Начало встречи — в 20:55 мск.

«Арсенал»: Лено, Бельерин, Тирни, Луис, Габриэл, Сака, Себальос, Смит-Роу, Джака, Эдегор, Обамеянг.

«Бенфика»: Лейте, Вериссимо, Вертонген, Отаменди, Гримальдо, Таарабт, Гонсалвеш, Рафа Силва, Вайгль, Пицци, Сеферович.

Первый матч завершился со счётом 1:1.