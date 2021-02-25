«Готовимся к дерби!» Баринов показал, как тренируется перед матчем с ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с тренировки «железнодорожников» перед матчем с ЦСКА.

«Готовимся к дерби! #ЛокоЦСКА», — подписал снимок полузащитник.

«Локомотив» встретится с ЦСКА 27 февраля.

Во время сборов пресс-служба «Локомотива» в «Твиттере» выложила видео, как Баринов надевает бутсы и готовится выйти на тренировку с командой.



В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2) 23 августа полузащитник получил повреждение и был заменён. Медицинское обследование выявило у Баринова разрыв крестообразных связок. 28 августа полузащитник московского «Локомотива» перенёс операцию на крестообразной связке колена в одной из клиник Рима.