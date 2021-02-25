«Готовимся к дерби!» Баринов показал, как тренируется перед матчем с ЦСКА
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов на своей странице в «Инстаграме» опубликовал фото с тренировки «железнодорожников» перед матчем с ЦСКА.
«Готовимся к дерби! #ЛокоЦСКА», — подписал снимок полузащитник.
«Локомотив» встретится с ЦСКА 27 февраля.
Во время сборов пресс-служба «Локомотива» в «Твиттере» выложила видео, как Баринов надевает бутсы и готовится выйти на тренировку с командой.
В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» (1:2) 23 августа полузащитник получил повреждение и был заменён. Медицинское обследование выявило у Баринова разрыв крестообразных связок. 28 августа полузащитник московского «Локомотива» перенёс операцию на крестообразной связке колена в одной из клиник Рима.
Баринов впервые с августа вышел на тренировку «Локомотива»
Рекомендуем вам
- 25 февраля 2021
-
21:37
-
21:26
-
21:23
-
21:12
-
21:10
-
20:45
-
20:40
-
20:06
-
20:00
-
19:58
-
19:44
-
19:14
-
19:06
-
19:01
-
18:56
-
18:49
-
18:37
-
18:27
-
18:15
-
18:13
-
17:58
-
17:46
-
17:40
-
17:38
-
17:33
-
17:24
-
17:20
-
17:18
-
17:14
-
17:13
-
17:08
-
17:06
-
17:00
-
17:00
-
16:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам