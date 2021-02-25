Ибрагимович: для меня Роналдо — лучший игрок в истории

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович назвал бразильца Роналдо любимым игроком в истории футбола.

«Вы просите меня описать игру Роналдо. Думаю, про этот феномен не нужно и рассказывать. Он был фундаментальным игроком. Всегда говорю: есть футболисты, кто играет, а есть те, кто является игрой. Для меня он и есть игра.

Все хотели играть так, как он, все хотели стать им. Он полностью изменил игру. Как он двигался, как обводил, как делал «змейку». Для меня он, без сомнения, лучший игрок в истории", — сказал Ибрагимович в видео Discovery + Sport.

Ранее швед называл Роналдо кумиром. Лучший игрок в истории, по его мнению, — аргентинец Диего Марадона. Бразилец выступал за «Реал», «Интер», «Милан», «Барселону», ПСВ.