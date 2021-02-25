Бербатов: для меня Мбаппе главный фаворит в борьбе за «Золотой мяч»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов назвал фаворита в борьбе за «Золотой мяч» по итогам 2021 года.
«Мбаппе и Холанд уже на вершине. Однажды они отберут трон у Месси и Криштиану Роналду. Для меня Мбаппе — номер 1 в рейтинге на завоевание «Золотого мяча» в этом году. Смотрю не только на то, как он забивает голы, но и на его видение игры. Некоторые могут сказать, что он играет во Франции, но, думаю, он может играть где угодно и продолжать блистать.
Холанд — талант другого рода, но всё же он набирает обороты, чтобы больше забивать голов. Блестящий спортсмен, обладает выдающимися способностями. Высокий, сильный. У него невероятная способность к импровизации. Очень приятно наблюдать за тем, как он эволюционирует», — цитирует Бербатова Marca.
- 25 февраля 2021
-
21:37
-
21:26
-
21:23
-
21:12
-
21:10
-
20:45
-
20:40
-
20:06
-
20:00
-
19:58
-
19:44
-
19:14
-
19:06
-
19:01
-
18:56
-
18:49
-
18:37
-
18:27
-
18:15
-
18:13
-
17:58
-
17:46
-
17:40
-
17:38
-
17:33
-
17:24
-
17:20
-
17:18
-
17:14
-
17:13
-
17:08
-
17:06
-
17:00
-
17:00
-
16:57