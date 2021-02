Новогодний клип «Рубина» с поющим Слуцким получил награду за креатив года

«Рубин» получил награду Sport Business Awards за новогоднее видео, в котором снялись главный тренер команды Леонид Слуцкий и футболисты казанцев.

«Новогодний клип Слуцкого –креатив года по версии Sport Business Awards! Всего на участие в премии SBA поступило рекордное количество заявок – более 450. Это ли не повод ещё раз насладиться клипом?» — говорится в сообщении пресс-службы клуба в «Твиттере».

27 декабря 2020 года пресс-служба «Рубина»на YouTube-канале клуба выложила новогодний видеоклип, в котором снялись главный тренер Леонид Слуцкий и остальная команда. Слуцкий спел песню Мэрайи Кэри All I Want for Christmas Is You. Форвард Иван Игнатьев примерил на себя роль ёлки. Полузащитник Дмитрий Тарасов на фоне Кремля предстал в образе президента России.