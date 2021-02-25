Городов — в запасе «Краснодара» на ответный матч Лиги Европы с загребским «Динамо»

Сегодня, 25 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА «Динамо» Загреб — «Краснодар». Встреча пройдёт на стадионе «Максимир» в Загребе. Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» Загреб — «Краснодар». Опубликованы стартовые составы.

«Динамо» З: Ливакович, Адеми, Лауритсен, Майер, Ристовски, Иванушец, Петкович, Теофиль-Катрен, Гвардиол, Якич, Оршич.

«Краснодар»: Агкацев, Мартынович, Кабелла, Газинский, Вандерсон, Ионов, Классон, Чернов, Смольников, Кайо, Вильена.

Матч обслужит бригада арбитров из Турции, которую возглавит Халил Мелер. Ассистенты — Мустафа Эйисой и Джевдет Комурджуоглу. Резервный судья — Арда Кердешлер.



Первый матч состоялся 18 февраля в Краснодаре, хорваты выиграли со счётом 3:2. Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале турнира переиграла миланский «Интер». «Краснодар» попал в 1/16 финала Лиги Европы, заняв третье место в группе Е Лиги чемпионов. Загребское «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице группы H Лиги Европы.