Голкипер «Рубина» Коновалов перешёл в «Урал»

26-летний вратарь «Рубина» Иван Коновалов продолжит карьеру в «Урале», сообщает пресс-служба казанского клуба.

«Иван Коновалов на правах аренды перешел в екатеринбургский «Урал». Соглашение рассчитано до окончания сезона-2020/2021. Желаем Ивану успехов в новом клубе!» — говорится в сообщении.

В январе во вратарской бригаде казанцев Ивана Коновалова сменил 15-летний воспитанник клубной академии Никита Корец. На второй сбор «Рубина» голкипер не полетел. Коновалов — воспитанник московского «Спартака». Перешёл в «Рубин» в 2018 году из жодинского «Торпедо».

Ранее «Рубин» отдал нападающих Кирилла Климова и Кирилла Косарева в аренду. Первый продолжит карьеру в «Тамбове», второй – в «Томи».

«Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.