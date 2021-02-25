Голкипер «Рубина» Коновалов перешёл в «Урал»

26-летний вратарь «Рубина» Иван Коновалов продолжит карьеру в «Урале», сообщает пресс-служба казанского клуба.
«Иван Коновалов на правах аренды перешел в екатеринбургский «Урал». Соглашение рассчитано до окончания сезона-2020/2021. Желаем Ивану успехов в новом клубе!» — говорится в сообщении.
В январе во вратарской бригаде казанцев Ивана Коновалова сменил 15-летний воспитанник клубной академии Никита Корец. На второй сбор «Рубина» голкипер не полетел. Коновалов — воспитанник московского «Спартака». Перешёл в «Рубин» в 2018 году из жодинского «Торпедо».
Ранее «Рубин» отдал нападающих Кирилла Климова и Кирилла Косарева в аренду. Первый продолжит карьеру в «Тамбове», второй – в «Томи».
«Рубин», набрав 28 очков в 19 турах, занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
- 25 февраля 2021
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