Один из финалов Лиги чемпионов может пройти в Нью-Йорке

Один из финалов Лиги чемпионов УЕФА может быть проведён в Нью-Йорке, сообщает The Sun.
По информации источника, из-за нового формата турнира в планы ведомства входит привлечение больших инвестиций, поэтому проведение важного европейского матча в США является хорошей площадкой для потенциальных спонсоров.
Предстоящий финал Лиги чемпионов УЕФА будет проведён в турецком Стамбуле, а затем в Санкт-Петербурге, Мюнхене и на лондонском «Уэмбли» в 2024 году.
Согласно новому формату, команды не будут распределяться на группы. Турнир пройдёт по швейцарской системе. Клубы сыграют как минимум 10 матчей с разными соперниками (по 5 дома и на выезде). Не исключено, что число участников основного раунда вырастет с 32 до 36. В 1/8 финала напрямую выйдут лучшие восемь команд основного раунда, еще восемь мест разыграют клубы, занявшие места с 9-го по 24-е.
- 25 февраля 2021
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